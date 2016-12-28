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«В кино ведь все решается по фото. Смотрят на меня: смешной, толстый, морда небритая… Давайте он будет играть толстого с небритой мордой», - говорит Семен Фурман.

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